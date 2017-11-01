Антонов и Тиллерсон позитивно оценили консультации Сурков-Волкер по Украине

ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов и госсекретарь Рекс Тиллерсон на встрече позитивно оценили консультации между помощником российского президента Вячеславом Сурковым и спецпредставителем госдепартамента Куртом Волкером по Украине, сообщил по итогам беседы пресс-секретарь посольства Николай Лахонин.

"Была выражена позитивная оценка консультаций Сурков-Волкер по безусловной реализации минских договоренностей по Украине", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.