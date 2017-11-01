Антонов передал Тиллерсону обращение Совета Федерации по Ирану

ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном передал главе американской дипломатии обращение Совета Федерации к парламентам ряда стран по Ирану, заявил пресс-секретарь посольства Николай Лахонин.

"Посол передал госсекретарю копию обращения Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации к парламентам США, КНР, Франции, Германии, Великобритании, Европарламенту в связи с возникшей угрозой прекращения участия США в соглашении по иранской ядерной программе", — говорится в заявлении Лахонина, поступившем в РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном. Он отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает СВПД, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Тегераном данных договоренностей. При этом Трамп отметил, что если американские усилия по "улучшению" соглашения провалятся, то США выйдут из него.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.