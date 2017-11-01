Антонов отметил удручающее состояние отношений между Россией и США

ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов на встрече с госсекретарем Рексом Тиллерсоном во вторник отметил удручающее состояние отношений между двумя странами и ущербность санкций против Москвы, сообщил по итогам беседы пресс-секретарь миссии Николай Лахонин.

По его словам, Антонов "отметил удручающее состояние двусторонних отношений, ущербность американской политики санкций, основанной на бездоказательных обвинениях во вмешательстве России в президентские выборы в США".

"Посол призвал к пересмотру данной неконструктивной линии, подчеркнув, что Россия и США как крупнейшие ядерные державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН несут особую ответственность за международный мир и безопасность", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что встреча прошла в конструктивной атмосфере.