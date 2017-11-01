"Невменяемый человек": теракт в Нью-Йорке совершил выходец из Узбекистана

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Водитель грузовика, совершивший наезд на людей в Нью-Йорке, был сумасшедшим. Об этом написал в Twitter президент США Дональд Трамп.

"В Нью-Йорке, похоже, очень больным и невменяемым человеком совершена еще одна атака. Правоохранительные органы внимательно следят за этим. НЕ В США!" — заявил глава Белого дома.

Во вторник днем на Манхэттене грузовик проехал несколько улиц по велосипедной дорожке, сбивая на своем пути велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус. Водитель был ранен полицейскими. По последним данным, в результате инцидента погибли восемь человек, более десяти пострадали, власти считают случившееся терактом.

Выходец из Узбекистана

Протаранивший толпу в Нью-Йорке водитель грузовика прибыл в США из Узбекистана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным журналистов, Сайфулло Саипов прибыл в Соединенные Штаты в 2010 году. В последнее время 29-летний мужчина проживал в штате Флорида.

Телеканал Fox News, в свою очередь, со ссылкой на свои источники утверждает, что Саипов мог проживать в штате Нью-Джерси. "Он провел какое-то время в городе Тампа (штат Флорида). Но по информации, которая есть у нас, он жил в Нью-Джерси", — сообщил телеканал.

Корреспонденту РИА Новости пока не удалось получить комментарии посольства Узбекистана в Вашингтоне, а также узбекских консульств в столице и в Нью-Йорке.

Журналисты Fox News также узнали, что у Саипова имелась просроченная грин-карта.

От имени ИГ*

Подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке 29-летний мужчина осуществил его от имени террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в России), сообщил во вторник телеканал NBC

"По данным источников в правоохранительных органах, мужчина, совершивший наезд на людей, в результате которого погибли 8 человек и более 10 получили ранения, оставил в машине записку о том, что совершает это нападение от имени ИГ", — говорится в сообщении.

Пистолет для пейнтбола

Виновник наезда на людей в Нью-Йорке был вооружен пистолетом для пейнтбола, заявил глава местной полиции Джеймс О'Нил.

"Водитель грузовика вышел после столкновения со школьным автобусом, в результате которого пострадали два ребенка и двое взрослых", — сказал он на пресс-конференции, которую в прямом эфире транслировали американские телеканалы.

По его словам, полицейские выстрелили в подозреваемого, после чего его доставили в госпиталь. "В то же самое время были обнаружены пистолет для пейнтбола и неогнестрельное оружие", — сказал О'Нил.

*Террористическая организация, запрещенная в России