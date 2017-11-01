МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Украинская делегация внесла в секретариат Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму. Об сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-секретаря постоянного представительства Украины при всемирной организации Олега Николенко.

По словам Николенко, резолюция содержит требование к России отменить запрет организации "Меджлис крымскотатарского народа*", а также подчеркивается необходимость обеспечения обучения на украинском и крымскотатарском языках. Отмечается, что международные организации должны получить доступ в Крым.

Дипломат сообщил, что голосование по резолюции в Третьем комитете запланировано на середину ноября. После этого, как ожидается, в декабре документ будет вынесен на всеобщее голосование в Генеральной Ассамблее.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев во вторник внесет в ООН новый "очень сильный и жесткий" проект резолюции по правам человека в Крыму.

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам росссийского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

*Запрещенная в России экстремистская организация