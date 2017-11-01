СМИ: Пападопулос писал об одобрении штабом Трампа встречи с россиянами

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Экс-советник предвыборного штаба Дональда Трампа Джордж Пападопулос якобы утверждал в одном писем по электронной почте, что высокопоставленные представители штаба согласились на встречу с представителями президента России Владимира Путина перед президентскими выборами в США, утверждает агентство Блумберг со ссылкой на письменные показания агента ФБР, которые поддерживают уголовные обвинения в отношении Пападопулоса.

По данным агентства, письмо было направлено 14 июля 2016 года и адресовано "связанному с Кремлем контакту". Как передает агентство, Пападопулос мог "просто хвастаться". "Ничто не указывает на то, что встреча состоялась", — подчеркивает агентство.

Показания агента ФБР не включены в судебные документы с детальным описанием тайного признания вины Пападопулоса и сотрудничества со специальным прокурором Робертом Мюллером, передает агентство.

Ранее пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заявляла, что Пападопулос пытался организовать целый ряд встреч для штаба, но так в этом и не преуспел, поскольку не вызвал интереса у руководства кампании.

Экс-советник штаба американского президента по внешней политике Джордж Пападопулос пошел на сделку с правосудием, признав себя виновным в даче ложных показаний ФБР об общении штаба с иностранцами, включая граждан РФ. Пападопулос хотел устроить встречу Трампа с руководством РФ в 2016 году, говорится в документе суда, в котором описывается его сделка с правосудием. Кроме того, он встречался с неким иностранным лицом, у которого якобы была "грязь" — компрометирующая информация на экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

Белый дом заявил, что Пападопулос играл крайне ограниченную роль в штабе Трампа, что ему не платили зарплаты и что он был членом консультативного экспертного совета, который собрался лишь один раз. Все действия Пападопулоса в Белом доме назвали его личной инициативой, которая не нашла поддержки в штабе Трампа.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей Трампа с РФ, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в минюсте США и в конгрессе. Сам Трамп призывает расследовать деятельность своей бывшей соперницы по выборам Хиллари Клинтон и Демократической партии США, которые, как уверен глава государства, вступали в "сговор с Россией". Трамп в очередной раз заявил об этом в понедельник после оглашения обвинений своим бывшим советникам.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".