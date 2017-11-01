СМИ: Пападопулос писал об одобрении штабом Трампа встречи с россиянами

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Экс-советник предвыборного штаба Дональда Трампа Джордж Пападопулос якобы утверждал в одном писем по электронной почте, что высокопоставленные представители штаба согласились на встречу с представителями президента России Владимира Путина перед президентскими выборами в США, утверждает агентство Блумберг со ссылкой на письменные показания агента ФБР, которые поддерживают уголовные обвинения в отношении Пападопулоса.
По данным агентства, письмо было направлено 14 июля 2016 года и адресовано "связанному с Кремлем контакту". Как передает агентство, Пападопулос мог "просто хвастаться". "Ничто не указывает на то, что встреча состоялась", — подчеркивает агентство.
Показания агента ФБР не включены в судебные документы с детальным описанием тайного признания вины Пападопулоса и сотрудничества со специальным прокурором Робертом Мюллером, передает агентство.
Ранее пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заявляла, что Пападопулос пытался организовать целый ряд встреч для штаба, но так в этом и не преуспел, поскольку не вызвал интереса у руководства кампании.
Белый дом заявил, что Пападопулос играл крайне ограниченную роль в штабе Трампа, что ему не платили зарплаты и что он был членом консультативного экспертного совета, который собрался лишь один раз. Все действия Пападопулоса в Белом доме назвали его личной инициативой, которая не нашла поддержки в штабе Трампа.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".