В мексиканском штате Пуэбла двенадцать человек погибли из-за разборок банд

МЕХИКО, 1 ноя – РИА Новости. Генеральная прокуратура мексиканского штата Пуэбла сообщила в понедельник о гибели 12 человек в результате выяснения отношений между бандами, занимающимися воровством топлива из подземных трубопроводов.
По данным ведомства, четыре человека, включая женщину, были расстреляны во вторник группой вооруженных людей в госпитале административного центра штата. Еще один человек был убит за рулем своей машины, двоих расстреляли в районе муниципалитета Амосок.
Прокуратура сообщила также, что в понедельник днем пять человек были убиты, когда распивали спиртное на участке в районе Тлальтенанго, передает портал Proceso.
Ранее сообщалось о гибели еще семи человек, в том числе участников любительского футбольного матча, в Пуэбле. Власти считают, что речь может идти о переделе сфер влияния в незаконном бизнесе, связанном с воровством топлива.