В мексиканском штате Пуэбла двенадцать человек погибли из-за разборок банд

МЕХИКО, 1 ноя – РИА Новости. Генеральная прокуратура мексиканского штата Пуэбла сообщила в понедельник о гибели 12 человек в результате выяснения отношений между бандами, занимающимися воровством топлива из подземных трубопроводов.

По данным ведомства, четыре человека, включая женщину, были расстреляны во вторник группой вооруженных людей в госпитале административного центра штата. Еще один человек был убит за рулем своей машины, двоих расстреляли в районе муниципалитета Амосок.

Прокуратура сообщила также, что в понедельник днем пять человек были убиты, когда распивали спиртное на участке в районе Тлальтенанго, передает портал Proceso.

Ранее сообщалось о гибели еще семи человек, в том числе участников любительского футбольного матча, в Пуэбле. Власти считают, что речь может идти о переделе сфер влияния в незаконном бизнесе, связанном с воровством топлива.

Ранее глава нефтяной компании Pemex Хосе Антонио Гонсалес Анайя сообщал, что ежегодные потери в результате воровства нефтепродуктов составляют в Мексике порядка 20 миллиардов песо (около 1,1 миллиарда долларов). Этот вид нелегального бизнеса весьма развит в латиноамериканской стране. В декабре 2010 года взрыв на месте незаконной врезки в трубу унес жизни сразу 29 человек в поселке Сан-Мартин-Тексмелукан в Пуэбле, подобные взрывы с меньшим числом жертв постоянно происходят в разных мексиканских штатах.