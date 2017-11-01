Исполнитель теракта в Нью-Йорке заявил, что действовал от имени ИГ*

ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости. Подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке 29-летний мужчина осуществил его от имени террористической группировки "Исламское государство"*, сообщил во вторник телеканал NBC.

"По данным источников в правоохранительных органах, мужчина, совершивший наезд на людей, в результате которого погибли 8 человек и более 10 получили ранения, оставил в машине записку о том, что совершает это нападение от имени ИГ*", — говорится в сообщении.

По его данным, подозреваемый — уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов — живет в городе Патерсон (штат Нью-Джерси), однако во время задержания у него были обнаружены водительские права штата Флорида, в которых указан адрес в городе Тампа.

Со ссылкой на соседей Саипова телеканал сообщает, что у него есть жена и два маленьких ребенка.

В свою очередь, знакомый Саипова — Кобилджон Маткаров сообщил NBC, что тот "был очень счастливым человеком". "Он любил США, и он не террорист. Он всегда счастлив, все время улыбается", — утверждает Маткаров.

*Террористическая организация, запрещенная в России.