Один гражданин Бельгии погиб и еще трое ранены при теракте в Нью-Йорке

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Гражданин Бельгии погиб в результате теракта в Нью-Йорке, сообщил глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс.

"С глубокой печалью я сообщаю о гибели гражданина Бельгии на Манхэттене. Я выражаю соболезнования семье и друзьям", — написал Рейндерс в Twitter.

Он добавил, что в результате атаки еще трое граждан Бельгии получили ранения и "находятся в операционной".

Во вторник днем на Манхэттене грузовик проехал несколько улиц по велосипедной дорожке, сбивая на своем пути велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус. Водитель был ранен полицейскими. По последним данным, в результате инцидента погибли восемь человек, более десяти пострадали, власти считают случившееся терактом.