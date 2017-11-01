Председатель ОБСЕ назвал нападение в Нью-Йорке "трусливым актом"

ВЕНА, 1 ноя — РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц назвал теракт на Манхэттене, в котором погибли восемь человек, "трусливым актом".

"Ужасные новости из Нью-Йорка; мысленно я с жертвами этого трусливого акта и их родными, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в его заявлении в микроблоге в Twitter.

Во вторник днем на Манхэттене грузовик проехал несколько улиц по велосипедной дорожке, сбивая на своем пути велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус. Водитель был ранен полицейскими. По последним данным, в результате инцидента погибли восемь человек, более десяти пострадали, власти считают случившееся терактом.