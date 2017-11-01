ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Представление налоговой реформы президента США Дональда Трампа отложено до четверга, сообщил телеканал NBC.

"Два источника в конгрессе, обладающие информацией из первых рук, сообщили NBC, что представление проекта задерживается до четверга", — говорится в сообщении на странице телеканала в Twitter

Ранее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что законопроект планируется представить в среду. Однако уже после этого в Нью-Йорке был совершен теракт, унесший жизни восьми человек.

В сообщениях СМИ не говорится о причинах переноса представления проекта.

Ранее Трамп обещал американцам масштабное снижение налогов в случае, если конгресс поддержит предложенную им налоговую реформу.