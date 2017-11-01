ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Представление налоговой реформы президента США Дональда Трампа отложено до четверга, сообщил телеканал NBC.странице телеканала в Twitter.
Ранее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что законопроект планируется представить в среду. Однако уже после этого в Нью-Йорке был совершен теракт, унесший жизни восьми человек.
В сообщениях СМИ не говорится о причинах переноса представления проекта.
Ранее Трамп обещал американцам масштабное снижение налогов в случае, если конгресс поддержит предложенную им налоговую реформу.