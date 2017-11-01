Хиллари Клинтон выразила соболезнования жертвам теракта в Нью-Йорке

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Экс-госсекретарь США и оппонент Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон выразила соболезнования жертвам "трусливого" теракта в Нью-Йорке.

"Стойкость Нью-Йорка сильнее, чем трусливый теракт. С мыслями о жертвах, их семьях и тех, кто откликнулся и спас жизни", — написала Клинтон в Twitter.

Во вторник днем на Манхэттене грузовик проехал несколько улиц по велосипедной дорожке, сбивая на своем пути велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус. Водитель был ранен полицейскими. По последним данным, в результате инцидента погибли восемь человек, более десяти пострадали, власти считают случившееся терактом.