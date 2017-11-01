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Научная необходимость: Пентагон объяснил сбор биоматериала россиян

03:3101.11.2017
(обновлено: 03:45 01.11.2017)
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CC BY 2.0 / Arlington County / ПентагонШтаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фотоШтаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
CC BY 2.0 / Arlington County / Пентагон

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Пентагон нуждается в биоматериале россиян для продолжения исследований, связанных с изучением опорно-двигательного аппарата, сообщил РИА Новости представитель учебного авиационного командования (AETC) ВВС США Бо Дауни.

Местные жители гуляют на набережной реки Томь в Кемерово
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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По его словам, сейчас специалисты ведомства занимаются выявлением различных биомаркеров, связанных с травмами. Для этих исследований 19 июля был опубликован контракт о закупке 12 образцов РНК и 27 образцов синовиальной оболочки, вырабатывающей необходимую для функционирования суставов синовиальную жидкость.

Дауни отмечает, что в запросе не было указано желаемое место происхождения образцов. Однако для продолжения исследования требовались образцы из России, поскольку предыдущий поставщик предоставил образцы граждан этой страны. "Целью является целостность исследования, а не происхождение (образцов — ред.)", — добавил собеседник агентства.

"С непонятно какой целью"

В понедельник на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент Владимир Путин заявил, что в России непонятно с какой целью собирают биологический материал представителей различных этносов.

"Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране. Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос — вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса", — сказал глава государства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что информацией о сборе биологического материала разных этносов России некими эмиссарами и неправительственных организаций располагают российские спецслужбы. "Действительно, некоторые эмиссары ведут такую деятельность, представители неправительственных организаций и других органов", — сказал Песков.

Гипотетическая угроза

Сбор биологического материала человека в теории может проводиться для гипотетической атаки на носителя, но на практике такие подходы не применяются, рассказал РИА Новости директор компании Genotek, генетик Валерий Ильинский.

Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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"Если говорить гипотетически, то да, данные биоматериалы можно использовать не только для изучения генетического разнообразия этносов, но в и любых других исследованиях. Сейчас это нельзя никак ограничить или запретить. Но с практической точки зрения я никогда не слышал, чтобы кто-то в мире сегодня занимался разработкой биологического оружия, используя геномные данные", — заявил генетик.

По мнению депутата Госдумы от "ЕР" и бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, проблема сбора биологических материалов сегодня стоит очень остро, так как расшифровка генома дает возможности нанесения вреда, в том числе и с военными целями. Онищенко завил, что сбор биологических материалов после Великой Отечественной войны находился под запретом, так как именно тогда в мире заговорили о наступательных биологических программах.

 

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