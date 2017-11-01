СМИ: при теракте в Нью-Йорке пострадали не менее 11 человек

ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости. В результате теракта в Нью-Йорке ранения получили "не менее 11 человек", сообщил телеканал Fox News.

"Восемь человек погибли и по меньшей мере 11 получили ранения в результате теракта", — говорится в сообщении телеканала.

Во вторник днем на Манхэттене грузовик проехал несколько улиц по велосипедной дорожке, сбивая на своем пути велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус. Водитель был ранен полицейскими. По последним данным, в результате инцидента погибли восемь человек, более десяти пострадали, власти считают случившееся терактом.