России и США нужно объединиться против террора, считает депутат Госдумы

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Заместитель секретаря генсовета партии "Единая Россия", член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк в связи с последними событиями в Нью-Йорке заявил, что США нужно объединиться с Россией, чтобы противодействовать терроризму, а не бороться с "российской угрозой".

Во вторник днем на Манхэттене грузовик проехал несколько улиц по велосипедной дорожке, сбивая на своем пути велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус. Водитель был ранен полицейскими. По последним данным, в результате инцидента погибли восемь человек, более десяти пострадали, власти считают случившееся терактом.

"Сколько ещё потребуется властям США и Европы жертв терактов, чтобы осознать необходимость объединения усилий с нами и другими государствами мира для эффективного противодействия террору вместо бравой борьбы с несуществующей российской угрозой?" — написал он в Facebook.

Железняк выразил соболезнования близким погибших и пострадавшим.

"Правоохранительным органам ещё предстоит разобраться, как они опять не сумели предотвратить массовую гибель людей, и выяснить мотивы нападавшего. Но по характеру действий преступника все очень напоминает последние теракты в Европе", — отметил он.