Politico узнала о новых допросах по "российскому делу"

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Команда спецпрокурора по расследованию якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы в США Роберта Мюллера допросит директора по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс, сообщает газета Politico со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

По данным издания, допрос должен состояться в середине ноября по окончанию турне президента США Дональд Трамп по странам Азии. Как сообщил неназванный чиновник в администрации президента, на этой неделе команда спецпрокурора также планирует допросить трех или четырех действующих чиновников Белого дома.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.