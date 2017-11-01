Всемирный банк выделит Ираку еще 400 миллионов долларов

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Всемирный банк одобрил дополнительную выплату Ираку в размере 400 миллионов долларов на восстановление пострадавших от террористической группировки "Исламское государство"* районов.

Как сообщает банк, помощь также будет направлена на то, чтобы привлечь частный сектор к восстановительным работам.

Всемирный банк отмечает, что дополнительная помощь будет выделена на восстановление водоснабжения, электросетей, транспорта, здравоохранения, коммунально-бытовых служб. Кроме того, часть суммы пойдет на помощь в восстановлении объектов культурного наследия в Мосуле.

Власти Ирака в июле официально объявили о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство"* в Мосуле, операция по освобождению которого продолжалась с октября 2016 года.

В октябре иракская армия завершила освобождение города Эль-Хавиджа в провинции Киркук, бывшего главным штабом ИГ* в стране после освобождения Мосула.

*Террористическая организация, запрещенная в России.