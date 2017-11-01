Тиллерсон обсудил с Антоновым Украину и уничтожение ИГ*

ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во вторник провел встречу с послом России в Вашингтоне Анатолием Антоновым, в ходе которой обсудил конфликт на Украине, борьбы с террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии, проблему КНДР и улучшения двусторонних отношений, сообщила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Госсекретарь Рекс Тиллерсон провел во вторник в госдепартаменте встречу с послом РФ Анатолием Антоновым. Они обсудили необходимость восстановления территориальной целостности Украины и полного выполнения Минских соглашений", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

По словам Науэрт, стороны также "обсудили уничтожение ИГ* в Сирии и приверженность США Женевским переговорам как лучшего способа политического решения конфликта" в Сирии.

"Другие обсуждавшиеся темы включали в себя противостояние угрозам со стороны КНДР и перспективы улучшения двусторонних отношений между нашими странами", — говорится в сообщении.

Ранее Антонов, комментируя возможность введения новых санкций, заявил, что Москва находится "в постоянном ожидании" негативных шагов со стороны США. Посол подчеркнул, что Москва высказывается за прагматичные отношения двух стран, а министр иностранных дел России Сергей Лавров находится в контакте с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

*Террористическая организация, запрещенная в России.