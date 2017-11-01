В МВД Украины признали слабость государства

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Одной из причин гибели Амины Окуевой стала слабость украинского государства, которое не в состоянии обеспечить защиту своих граждан, заявил советник главы МВД Украины, депутат Рады Антон Геращенко.

"Амина погибла еще и потому, что Украина до сих пор очень слабое государство, которое не в состоянии обеспечить защиту своих граждан в той мере, в которой следовало бы", — написал Геращенко в Facebook.

Как заявил парламентарий, памятью погибшей Окуевой послужит принятие закона о создании Национальной службы по государственной защите участников уголовного производства.

"На сегодня защитой занимаются разрозненные подразделения полиции, СБУ. Это никогда не было приоритетом в их работе. И это страшная правда за которую заплачено кровью Амины. Закон о защите свидетелей который будет презентован в ноябре будет носить имя Амины Окуевой", — заявил Геращенко.

По данным МВД Украины, в понедельник вечером выходец из Чечни Адам Осмаев, ранее обвиняемый в подготовке покушения на Владимира Путина, был ранен, а его жена Окуева погибла в результате обстрела их автомобиля под Киевом. Нацполиция Украины в связи с гибелью Окуевой возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство", которое расценивается как заказное.