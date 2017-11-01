Премьер Великобритании шокирована "трусливой" атакой в Нью-Йорке

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что шокирована "трусливой" атакой в Нью-Йорке, где в результате теракта погибли восемь человек.

"Потрясена этой трусливой атакой, мои мысли – со всеми, кого она затронула. Вместе мы сможем победить зло терроризма. Великобритания с Нью-Йорком", — приводится заявление Мэй в Twitter премьер-министра.

Во вторник днем на Манхэттене грузовик проехал несколько улиц по велосипедной дорожке, сбивая на своем пути велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус. Водитель был ранен полицейскими. По последним данным, в результате инцидента погибли восемь человек, более десяти пострадали, власти считают случившееся терактом.