МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Фюзеляж российского вертолета Ми-8, потерпевшего крушение возле Шпицбергена, практически целый, сообщили в пресс-службе МЧС России.
В министерстве пояснили, что спасатели МЧС проводили обследование глубоководным аппаратом места крушения вертолета для подготовки к подъему.
"Поисковые работы и обследование вертолета продолжаются. Они ведутся в районе падения Ми-8 с использованием различного специального оборудования, в том числе локаторов бокового и кругового обзора, а также автономного необитаемого подводного аппарата", — рассказали в МЧС.
В поиске задействованы водолазы-спасатели отряда "Центроспас" и Центра "Лидер" МЧС России, которые провели несколько погружений общей продолжительностью 30 минут.
Поисковые работы проводятся и вдоль береговой линии пролива Исфьерден. В них задействованы четыре мобильные группы норвежских и российских спасателей. "В общей сложности они обследовали 58 километров береговой линии", — уточнили в МЧС.