Спасатели МЧС России при помощи аппарата Фалькон обследуют упавший в море вертолет Ми-8 в Норвегии

Спасатели МЧС России при помощи аппарата Фалькон обследуют упавший в море вертолет Ми-8 в Норвегии

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Фюзеляж российского вертолета Ми-8, потерпевшего крушение возле Шпицбергена, практически целый, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Обследование места аварии российским телеуправляемым глубоководным аппаратом "Фалькон" показало, что корпус вертолета практически не имеет серьезных повреждений, машина лежит на винте", — сказал собеседник агентства.

В министерстве пояснили, что спасатели МЧС проводили обследование глубоководным аппаратом места крушения вертолета для подготовки к подъему.

"Поисковые работы и обследование вертолета продолжаются. Они ведутся в районе падения Ми-8 с использованием различного специального оборудования, в том числе локаторов бокового и кругового обзора, а также автономного необитаемого подводного аппарата", — рассказали в МЧС.

В поиске задействованы водолазы-спасатели отряда "Центроспас" и Центра "Лидер" МЧС России, которые провели несколько погружений общей продолжительностью 30 минут.

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Поисковые работы проводятся и вдоль береговой линии пролива Исфьерден. В них задействованы четыре мобильные группы норвежских и российских спасателей. "В общей сложности они обследовали 58 километров береговой линии", — уточнили в МЧС.