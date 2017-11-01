CNN: исполнитель теракта Нью-Йорке прибыл в США из Узбекистана

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноя — РИА Новости. Протаранивший толпу в Нью-Йорке водитель грузовика прибыл в США из Узбекистана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Сайфулло Саипов прибыл в США в 2010 году. Отмечается, что последнее время 29-летний мужчина проживал в штате Флорида.

По данным полицейского управления, в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. Подозреваемый был госпитализирован.

К настоящему моменту жертвами инцидента стали восемь человек, более 10 человек ранены. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио назвал произошедшее терактом.