Экс-советник правительства Каталонии вернулся в Барселону из Брюсселя

БАРСЕЛОНА, 1 ноя — РИА Новости. Бывший глава совета внутренних дел Каталонии Жоаким Форн вернулся в Барселону из Брюсселя, куда уехал ранее вместе с отправленным в отставку главой женералитета (правительства) Карлесом Пучдемоном, передает корреспондент РИА Новости из зала прилетов международного аэропорта каталонской столицы.

В зоне прилета его встретили не только многочисленные журналисты, но и сторонники единой Испании, развернувшие национальный флаг страны и включившие популярную песню Viva Espana ("Да здравствует Испания"). Они выкрикивали лозунг "в тюрьму".

"Я прилетел, поскольку я получил вызов в суд для дачи показаний", — сказал он журналистам.

Тем же рейсом в Барселону прибыла и экс-советник по вопросам труда и социальным вопросам Долорс Басса.

Пучдемон и семеро его сотрудников уехали в Брюссель в минувшие выходные. Выступая днем во вторник на пресс-конференции в Брюсселе, экс-глава правительства заявил, что приехал в Бельгию, чтобы избежать угроз, и вернется в Каталонию, когда будут даны "гарантии", сейчас таких "гарантий" нет.

Каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

Функции главы Каталонии были переданы вице-премьеру Испании Сорайе Саэнс де Сантамарии. Пучдемон в субботу отказался признавать решения Мадрида по введению правительством Испании прямого правления в автономии и призвал к "демократическому сопротивлению".

Генеральная прокуратура Испании подала в понедельник судебные иски против бывшего руководства Каталонии, они обвиняются в мятеже, призыве к изменению государственного строя и растрате государственных средств.