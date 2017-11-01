Трамп заверил, что Вашингтон не допустит ИГ* в США

РИА НОВОСТИ. ТРАМП ПОСЛЕ ТЕРАКТА В НЬЮ-ЙОРКЕ: США НЕ ДОПУСТЯТ ИГ* В СВОЮ СТРАНУ ПОСЛЕ ТОГО, КАК НАНЕСЛИ ИМ ПОРАЖЕНИЕ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

*Террористическая организация, запрещенная в России.