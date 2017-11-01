У Facebook нет данных о влиянии России на выборы в Виргинии и Алабаме

ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости. У Facebook нет свидетельств того, что Россия использует эту социальную сеть для влияния на выборы в американских штатах Виргиния и Алабама, заявил во вторник главный юрисконсульт компании Колин Стретч.

В Виргинии 7 ноября пройдут губернаторские выборы, в которых участвуют республиканец Эд Гиллеспи, демократ Ральф Нортэм и представитель Либертарианской партии Клифф Хайра. В Алабаме 12 декабря пройдут специальные выборы в сенат, связанные с тем, что бывший сенатор от этого штата Джефф Сешнс теперь занимает пост генерального прокурора США.

В ходе слушаний в сенатском юридическом комитете один из законодателей поинтересовался, есть ли у Facebook данные, что РФ вмешивается в эти выборы.

"У нас нет таких свидетельств", — сказал Стретч. Он подчеркнул, что Facebook "фокусируется на подобных ситуациях не только в связи с данными выборами, но и вообще с выборами по всей стране и в мире".

"Каждый раз в случаях с выборами мы сталкиваемся с вызовом и обязаны удостоверяться, что наша платформа не используется для злоупотреблений", — сказал представитель компании.

Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке Трампа на выборах через соцсети, но не предоставили никаких доказательств этого. Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы и "сговора Трампа с Россией". Наличие такого "сговора" опровергли как в Кремле, так и в Белом доме.