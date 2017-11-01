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Ирак требует от Курдистана передать контроль над границей и аэропортами

Сюжет:
Референдум в Иракском Курдистане (233)
01:1601.11.2017
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© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовАэропорт Эрбиля в Иракском Курдистане. Архивное фотоАэропорт Эрбиля в Иракском Курдистане. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Иракские военные и курдские ополченцы провели уже три раунда переговоров в Мосуле и Курдистане, Багдад требует от курдов передать ему контроль за КПП между Иракским Курдистаном и Турцией и аэропортами, а также сократить число курдских ополченцев пешмерга или перевести их под командование Ирака, сообщило во вторник московское представительство Демократической партии Курдистана (ДПК).

Масуд Барзани. Архивное фото
© AFP 2017 / Safin Hamed
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Кроме того, Багдад требует совместного контроля армии и курдов над спорными территориями, отметили в ДПК.

Генеральный секретарь министерства пешмерга Джаббар Явар, которого цитируют в сообщении партии, уточнил, что встречи будут продолжены и основном сосредоточены на двух вопросах: развертывание совместных сил в спорных курдских районах и управление пограничными пунктами, особенно "Ибрагим Халилем" и "Пешхабуром".

Бойцы курдской пешмерга на Фестивале независимости на стадионе Франсо Харири в Эрбиле. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Курдистан: война и кризис вместо независимости
Согласно сообщениям ДПК о последнем ответе Курдистана, переданном во вторник от имени пешмерга Ираку и премьер-министру Хайдеру аль-Абади, Курдистан отказывается позволить иракской армии или шиитскому ополчению Хашд аш-Шааби разместить их войска в "Пешхабуре" или "Ибрагим Халиле". Курдская делегация заявила, что это неприемлемо.

Как заявили курдские представители, Курдистан может допустить на эти погранпункты гражданских служащих, что соответствует иракской конституции, но нет необходимости размещать армию там, где уже есть охрана и пограничники.

Члены международной антиисламистской коалиции, возглавляемой США, присутствовали на некоторых из встреч, сообщила также ДПК.

Представитель Демократической партии Иракского Курдистана в РФ Хошави Бабакр. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Отставка Барзани поспособствует выходу Курдистана из кризиса, заявили в ДПК
"Диалог остается лучшим вариантом для разрядки напряженности", — цитирует ДПК представителя коалиции Райана Диллона, полковника армии США.

Коалиция опасается, что борьба между силами безопасности Ирака и Курдистана будет угрожать материально-технической поддержке ее сил в Сирии, поскольку "Пешхабур" ("Фишхабур") используется коалицией для доставки грузов из Курдистана в восточную Сирию, отметили в ДПК.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади также заявил во вторник, что силы пешмерга должны быть переданы под контроль Багдада или быть сокращены, сообщила ДПК. Он также сказал, что федеральные власти Ирака будут осуществлять исключительный контроль над всеми международными пунктами въезда в регион Курдистан.

Иракские военные в районе города Эрбиля во время конфликта с курдскими вооруженными формированиями пешмерга в провинции Киркук
© AP Photo / Khalid Mohammed
Демпартия Курдистана сообщила о продолжении боев с иракской армией
Ранее генеральный секретарь курдских вооруженных формирований пешмерга Джаббар Явар заявил РИА Новости, что делегации иракской армии и курдских отрядов, ведущие переговоры об отводе пешмерга со спорных с Багдадом территорий и передаче под его контроль КПП на границах, пока ни о чем не договорились. Иракский Курдистан не передавал под контроль иракских военных КПП на турецко-иракской границе.

Иракские силовики в середине октября начали операцию по возвращению контроля над спорными с курдами районами, в первую очередь, городом Киркук и его окрестностями. Конфликт Багдада и курдской автономии обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости.

Курдский вопрос
© РИА Новости, Инфографика
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