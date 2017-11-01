Появилось видео с подозреваемым в наезде на людей в Нью-Йорке

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Телеканал NBC 4 опубликовал видео, на котором видно, как предполагаемый водитель грузовика, въехавшего в толпу в Нью-Йорке, пытается скрыться от правоохранителей.В руках у мужчины предметы, похожие на огнестрельное оружие.

Ранее сообщалось, что в Манхэттене фургон въехал в толпу людей, а затем врезался в школьный автобус. Водитель транспортного средства, вооруженный двумя пистолетами, открыл огонь. Прибывшая на место полиция ранила злоумышленника, он арестован. В результате инцидента погибли восемь человек, еще 15 пострадали. Власти признали случившееся терактом

BREAKING: Footage of the alleged perpetrator of the New York, #Manhattan attack. pic.twitter.com/c9494CyVwZ — BNL NEWS (@BreakingNLive) 31 октября 2017 г.

​

​