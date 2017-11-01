Если несколько лет назад основной поток трудовых мигрантов с Украины направлялся в Россию, то теперь, прежде всего по политическим причинам, больше едут в Европу — тем более что открылся безвиз. Им в этом помогают всевозможные агентства по трудоустройству, которых, благодаря спросу, расплодилось великое множество — достаточно войти в интернет и вбить в строке поиска что-нибудь вроде «работа по безвизу».

Услуги, как правило, платные. Они предусматривают оформление необходимых документов и доставку соискателя к работодателю. При этом часть расходов соискатель оплачивает сам. То, что права на работу в европейских странах у туристов нет, редко кого останавливает — практически всегда поездки оформляются именно как туристические.