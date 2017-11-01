Скоро будет пять месяцев с момента, как начали действовать правила, предусмотренные Соглашением об ассоциации Украины с Европейским союзом и предоставляющие ее гражданам право свободного въезда на территорию ЕС. Так называемый безвиз весьма ограничен: он предназначен только для туристических и деловых поездок, со сроком пребывания не более 90 дней в течение шести месяцев, работа в странах Евросоюза без специальной визы и разрешения на трудоустройство запрещена. Тем не менее множество жителей страны ринулись на Запад именно в поисках работы — точнее, заработка. РИА Новости проследило их тернистый и не всегда законный путь.
Оксана (фамилию она просила не называть) приехала в Швецию на заработки, но ей повезло: вышла замуж. Правда, не за шведа, а за натурализованного мигранта из Ирака, который старше ее почти втрое. Своего мужа она тихо ненавидит — в том числе за то, что он, по словам самой молодой женщины, третирует ее, заставляя отказаться от прав на его дом. Утверждает, что живет в постоянном унижении, но о возвращении на родину и слышать не хочет, потому что уверена: там ее ждут неустроенность и нищета. А здесь она, по крайней мере, чувствует себя лучше, чем другие ее соотечественники, проживающие и работающие в этой стране на птичьих правах. А таких немало.
Сколько граждан Украины заняты сегодня отхожим промыслом? Официальной статистики на этот счет нет.
По данным Госкомстата Украины, ее население на 1 января 2017 года составило примерно 40 миллионов человек. Однако директор украинского Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив, подсчитавший объемы потребления хлеба в республике, пришел к выводу, что «реальное население страны на данный момент вряд ли составляет больше 30 миллионов человек, остальные либо выехали, либо регулярно отсутствуют в стране, находясь в трудовой миграции». То есть за пределами Украины теоретически могут находиться до 10 миллионов ее граждан.
Если несколько лет назад основной поток трудовых мигрантов с Украины направлялся в Россию, то теперь, прежде всего по политическим причинам, больше едут в Европу — тем более что открылся безвиз. Им в этом помогают всевозможные агентства по трудоустройству, которых, благодаря спросу, расплодилось великое множество — достаточно войти в интернет и вбить в строке поиска что-нибудь вроде «работа по безвизу».
Услуги, как правило, платные. Они предусматривают оформление необходимых документов и доставку соискателя к работодателю. При этом часть расходов соискатель оплачивает сам. То, что права на работу в европейских странах у туристов нет, редко кого останавливает — практически всегда поездки оформляются именно как туристические.
При этом менеджеры, что называется, «на голубом глазу» уверяют клиентов: мол, все абсолютно законно. Многие такие конторы закамуфлированы под туристические.
В популярном киевском агентстве, куда РИА Новости обратилось под предлогом поиска работы электриком в Европе, не стали лукавить. Приветливая менеджер по имени Юля сразу же объяснила, что специальной, «рабочей» визы не требует только одно европейское государство — Польша: там для устройства на работу достаточно иметь в пакете документов зарегистрированное приглашение работодателя.
Такой порядок действует для граждан Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии, России и Украины.
«От вас требуется минимальный пакет документов: загранпаспорт, украинский паспорт, идентификационный номер. Все остальное оформляем мы, вам нужно будет только лично посетить визовый центр. В Польше вас встретят, доставят до места, поселят, сведут с работодателем».
Наши услуги стоят 2900 гривен (примерно 6335 рублей. — Прим. ред.), — вежливо рассказала менеджер Юля.
При этом она уточнила, что дорогу «туристу» придется оплатить самому — в зависимости от конечной точки, в пределах 1000 гривен (2185 рублей). Назвала и размер предполагаемого заработка: 14 польских злотых (224 рубля) в час — столько получает электрик-иностранец. Нетрудно посчитать, что для того, чтобы окупить расходы, трудясь по восемь часов в день, потребуется всего одна рабочая неделя.
Однако восьмичасовой режим работы — это из области нереального. Судя по объявлениям на рекрутерских сайтах, повсеместно придется трудиться по 10-12 часов, шесть дней в неделю. В том числе и на самых тяжелых, изнурительных, грязных и однообразных работах.
В основном требуются рабочие на стройки, заводские конвейеры, в сады, на поля и животноводческие фермы. Очень популярны вакансии уборщиц (в том числе на дому) и сиделок для ухода за больными и стариками. Зачастую нужны водители-дальнобойщики.
По популярности у украинцев среди всех стран ЕС действительно лидирует Польша. По словам политолога Сергея Станкевича, много лет прожившего в Варшаве и сохраняющего связи с этой страной, сегодня в Польше, по разным данным, находится до 3,5 миллиона работников с Украины. Но это только официально — на самом деле как минимум на полмиллиона больше, с учетом тех, которые не зарегистрированы как гастарбайтеры, но фактически ими являются.
«Основная проблема, с которой сталкиваются украинцы в Польше, это их правовой статус. Прежде чем выдать иностранному работнику приглашение, работодатель должен доказать властям, что не сможет найти на это место работника-поляка».
За этим бдительно следят не только госслужбы, но и традиционно сильные польские профсоюзы, — рассказывает Станкевич.
Потому нередко работодатели нанимают работников, никак их не оформляя, а это бывает чревато проблемами с властями, да и просто обманом, когда люди в итоге оказываются выброшенными на улицу, так и не получив заработанных денег. Когда 90-дневный срок пребывания в стране подходит к концу, то «турист-гастарбайтер» обязан в любом случае покинуть ее — и потому становится беззащитен перед своим «паном хозяином».
Другая проблема — интеграция в польские общины, где порой весьма сильны католические традиции. Украинцам, привыкшим к более вольному образу жизни, не всегда просто соблюдать непривычные нормы поведения, в результате чего возникают конфликты. Бывает и хуже: известны случаи, когда на украинских трудовых мигрантов нападают польские ультраправые националисты — громят автобусы с ними, дома, в которых они проживают.
В конце лета в финских лесах без вести пропали 40 иностранных рабочих, среди которых — 37 украинцев, об этом рассказал Sputnik Эстония. Некая украинская компания наняла их для сбора ягод. Рабочих ввезли в Финляндию через Эстонию, доставили куда-то в лес и бросили на произвол судьбы.
Оказалось, наниматели не сумели договориться с заказчиком-работодателем, а самих мигрантов не предупредили, что у них с собой должны быть деньги на оплату автобуса до места работы, аренды жилья и транспортировки до леса.
Им сказали, что «все уже оплачено». Почти без гроша в кармане, эти несчастные оказались в глуши в чужой стране. Сначала их приютили местные жители, поселив в охотничьи домики. Однако когда туда приехала полиция, то не застала на месте никого. По словам Инны из Львова, входившей в эту группу, 15 человек вернулись на Украину, остальные все-таки переместились куда-то вглубь Финляндии в поисках работы.
Подобные случаи мошенничества со стороны рекрутинговых агентств не редкость. Особенно когда речь идет о наборе работников в страны, где в обязательном порядке требуется рабочая виза. Людей все равно нанимают и везут, оформляя как туристов, используя многочисленные черные и серые схемы для их трудоустройства. А иногда и просто получают с них деньги, вывозят из страны — и бросают.
Еще одно популярное направление трудовой миграции с Украины — страны Балтии. Здесь украинские рабочие пользуются все большей популярностью, утверждает латвийский экономист Ольга Князева — редактор русскоязычного портала Dienas Bizness, занимающаяся проблемами иностранных рабочих.
«Украинцы в основной массе дисциплинированны и трудолюбивы, они готовы работать много часов в день, без выходных, не пьянствуют, а главное — охотно берутся за любую работу за минимальное вознаграждение. Потому наши латвийские бизнесмены с готовностью запрашивают у властей квоты для приглашения рабочих с Украины».
В основном они работают на стройках. Число их все растет и, судя по всему, будет расти дальше — у Латвии серьезные проблемы с трудовыми ресурсами, — рассказала Ольга Князева РИА Новости.
Действительно, если в 1990 году население Латвии приближалось к 2,7 миллиона человек, то ныне не достигает и двух миллионов. Проблема усугубляется тем, что многие латыши, став гражданами Евросоюза, сами отправляются на заработки в Западную Европу — Германию, Великобританию и другие страны, — а вместо них на родине трудятся гастарбайтеры из более бедных стран. Но и сами украинские рабочие часто едут в Литву, Латвию и Эстонию, чтобы через территорию этих государств попасть в Западную Европу.
По словам Сергея Станкевича, такая же картина наблюдается в Польше. «Сами поляки уезжают работать на Запад, а в Польшу потоком стекаются украинские рабочие. Когда у них заканчивается 90-дневный срок пребывания, то многие – миллион-полтора в год – не домой возвращаются, а отправляются, например, в соседнюю Германию, где продолжают трудиться, но уже без какого-либо законного статуса. Потому нередко становятся жертвами мошенников, криминала, а то и просто попадают в рабство», — говорит политолог.
«Рабство» в данном случае не просто красивое словцо и не метафора. Речь о рабстве буквальном, настоящем, бесправном. Весной литовский портал 15min.lt опубликовал шокирующие результаты своего расследования: журналисты выяснили, что в Литве действует целая сеть современных работорговцев, в лапы которых чаще всего попадают украинские граждане.
«Одни заманивают украинцев в Литву, предлагая высокие зарплаты, другие привозят и трудоустраивают, но зарплаты забирают себе. Инспекция труда завалена просьбами о помощи, а в это время добровольцы из Красного Креста и Caritas (местная благотворительная организация. — Прим. ред.) спасают украинцев от голода».
Украинцы, так и не добившись справедливости, возвращаются на родину, и им на смену приезжают другие. Подобная схема торговли людьми действует уже более года, — сообщил портал.
Такова история сварщика Олега Цомы из Кривого Рога, который с десятью соотечественниками приехал на завод в Клайпеду, где им вместо обещанных 200 евро в неделю платили в десять раз меньше. В результате не хватало даже на еду — приходилось посещать благотворительную столовую. В конце концов украинские рабочие «зависли», ютясь в единственной квартирке, в ожидании денег. И в результате вернулись домой ни с чем.
В еще более тяжелое положение попадают те, кого украинские «турфирмы» обещают вывезти через восточноевропейские страны дальше на Запад. Заверения, что «все абсолютно законно», практически всегда оказываются ложью, и в результате мигранты попадают в полностью бесправное положение в стране, где не могут даже обратиться за помощью к властям, — у них отнимают документы и заставляют подневольно трудиться.
То, что рабство сегодня существует даже в такой передовой и прогрессивной европейской стране, как Великобритания, признал в беседе со Sputnik британский специалист в области борьбы с современным рабством и торговлей людьми, сотрудник организации «Останови рабство сегодня» (Stop Slavery Today) Джефф Норман.
По его словам, жертвами работорговцев сегодня все чаще становятся не только мигранты с Ближнего Востока и из Юго-Восточной Азии, но и из Восточной Европы, в том числе с Украины.
«Я уверен: то число жертв современного рабства в Великобритании, которое зарегистрировано полицией на настоящий момент, а именно 13 тысяч человек, это всего лишь верхушка айсберга. На самом деле их гораздо больше», — заявил Джефф Норман.
В типовом коттедже в пригороде Стокгольма в шести комнатах теснятся 28 мужчин. Из них 25 — с Украины, трое — из Центральной Азии. Украинцы в основном из западных областей. Каждый из них платит хозяину дома по 2500 крон (примерно 17,3 тысячи рублей. — Прим. ред.), за такие деньги в шведской столице без проблем можно снять отдельную комнату. Здесь же это плата за место на двухъярусной койке и общие для всех удобства.
«Украинцы, приезжающие в Швецию на заработки, оказываются в абсолютно бесправном положении. Трудиться они могут только в «серой» сфере — там, где работодатель ни в чем не должен декларировать их занятость. Потому они могут рассчитывать только на самый неквалифицированный и тяжелый труд — даже санитаркой в больницу украинка устроиться не может».
В лучшем случае это строительные работы, ремонт домов и квартир, уборка. И жить им приходится там, куда их согласятся пустить, — как правило, втридорога, — рассказывает посетивший жилище гастарбайтеров Алексей Сахнин из Швеции.
По его словам, украинские рабочие обычно прибывают в эту скандинавскую страну с помощью рекрутерских агентств, имея на руках единственно возможные для них полугодовые визы с правом нахождения в стране не более 90 суток.
Когда этот срок истекает, то единственная возможность продлить пребывание там — обратиться с заявлением о предоставлении убежища: пока его рассматривают, можно продолжать жить и работать. Но итог почти всегда один — отказ и предписание покинуть страну.
«В прошлом году граждане Украины занимали пятое место по числу соискателей убежища в Швеции — сразу после мигрантов с Ближнего Востока, из Северной Африки и других «горячих» мест планеты. Но если всем остальным их прошения зачастую удовлетворяют, то украинцы получают убежище не более чем в 3% случаев».
Причина проста: официально Швеция считает Украину свободной демократической страной, гражданам которой у них на родине ничто не может угрожать, — объясняет Алексей Сахнин.
Многие и после отказа хотят продолжать оставаться в стране, пополняя ряды нелегалов и оказываясь в сетях криминальных структур, промышляющих проституцией, торговлей наркотиками и оружием. Обратно на Украину эти люди не стремятся — как и украинка Оксана, предпочитающая жить в ненавистной ей чужой семье своего мужа, лишь бы оставаться в Европе.
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