ВАШИНГТОН, 31 окт – РИА Новости. Коммюнике минфина США по санкциям связано с запретом гражданам США сотрудничать с РФ в области нефтегазового бизнеса и проектами по строительству энергетических трубопроводов, заявил журналистам в рамках конференц-колла высокопоставленный чиновник госдепартамента.

"Эти санкции связаны с проектами в области нефтегаза и российскими энергетическими проектами в области трубопроводов", — сказал он.

США запретили физическим и юридическим лицам в своей юрисдикции с конца января 2018 года вести дела с российскими компаниями в глубоководных, арктических и сланцевых энергетических проектах, сообщило во вторник министерство финансов США. Как заявили в госдепе, с помощью санкций США призывают РФ соблюдать "Минск-2" и прекратить "незаконную киберактивность".

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска. Москва также не раз заявляла, что не является субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе, а разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.