Саакашвили считает, что у Украины нет ресурса на его арест

ТБИЛИСИ, 31 окт – РИА Новости. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили считает, что у украинской стороны нет ресурса и сил на то, чтобы арестовать его в ближайшее время.

Ранее Саакашвили заявил, что украинские власти готовят документы для его ареста и экстрадиции. Минюст Украины в начале сентября сообщил, что Киев получил от Тбилиси запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Саакашвили и что министерство передает в Генпрокуратуру запрос Грузии для проведения экстрадиционной проверки.

"Это полный бред, что меня могут арестовать на днях, так как для этого у них нет ни ресурса, ни сил, ни исполнителей. На Украине активно осуществляется процесс обрушения властей, все ведомства работают сами по себе, даже президент и глава МВД окончательно столкнулись друг с другом, задержали сына главы МВД … На Украине все обрушено", — заявил Саакашвили в эфире телекомпании "Рустави 2" во вторник вечером.

При этом экс-президент Грузии отметил, что не желает занимать на Украине какие-либо должности, а лишь хочет смены власти мирным путем. Он не исключил своей экстрадиции, но, по его словам, такое может произойти только незаконным путем.

"Единственный выход у них, это похитить меня, затолкать в самолет и отправить в Тбилиси, но за этим, в первую очередь, последует свержение народом правительства Украины, а затем это ускорит процесс изгнания из Грузии олигарха Иванишвили", — заявил Саакашвили.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам, в том числе о растрате около пяти миллионов долларов госсредств на личные нужды. Позднее Саакашвили был объявлен во внутригосударственный розыск.