Петиция за импичмент Трампа набрала миллион голосов

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Петиция с требованием подвергнуть президента США Дональда Трампа импичменту набрала более миллиона подписей за 10 дней, пишет издание Axios.

Инициатором создания петиции, размещенной на сайте needtoimpeach.com 20 октября, был миллиардер и политический активист Том Стайер. "Дональд Трамп привел нас на грань ядерной войны, он препятствовал правосудию и брал деньги у правительств других стран. Мы должны организовать импичмент этого опасного президента", — гласит текст документа.

Дональд Трамп обратил внимание на деятельность Стайера в Twitter. В минувшую пятницу в одной из записей американский президент назвал его "неадекватным и абсолютно свихнувшимся".