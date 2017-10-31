Facebook, Twitter и Google продолжат расследования о "вмешательстве России"

ВАШИНГТОН, 31 окт — РИА Новости. Американский компании Facebook, Twitter и Google продолжают расследования по действия РФ в ходе выборов в США через эти платформы, сообщили во вторник их представители.

Главный юрисконсульт Facebook Колин Стретч, и.о. главного юрисконсульта Twitter Шон Эджетт и директор по правоохранительным вопросам и информационной безопасности Google Ричард Салгадо выступили на слушаниях в сенатском юридическом комитете. Один из законодателей попросил их уточнить, завершили они расследования. Все трое ответили почти идентично.

"Наше расследование продолжается. Мы будем держать сенатский комитет в курсе всех изменений", — сказал Стретч.

Эджет подтвердил, что расследование продолжается. По его словам, оно может завершиться в январе 2018 года.

"Мы продолжает расследование", — добавил Салгадо.

Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке Трампа на выборах через соцсети, но не предоставили никаких доказательств этого. Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы и "сговора Трампа с Россией". Наличие такого "сговора" опровергли как в Кремле, так и в Белом доме.