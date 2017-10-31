После стрельбы в центре Нью-Йорка погибли два человека

НЬЮ-ЙОРК, 31 окт — РИА Новости. Два человека погибли при инциденте в южной части Нью-Йорка, сообщает телеканал ABC со ссылкой на городские власти.

Во вторник днем в СМИ появились сообщения о стрельбе в городе. Однако позже в интернете появились фотографии и видеозаписи с места происшествия, на которых запечатлен разбитый грузовик одного из магазинов товаров для дома Home Depot на велосипедной дорожке. Выстрелы, предположительно, были совершены сотрудниками полиции.

Полиция Нью-Йорка ведет расследование инцидента, один человек был арестован. На место выехали мэр города и комиссар полиции.