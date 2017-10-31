США обещают продолжить санкционное давление на Россию

ВАШИНГТОН, 31 окт – РИА Новости. Соединенные Штаты будут работать со своими союзниками по вопросу санкционного давления на Россию, говорится в пояснении госдепартамента к обновленным санкциям, выпущенным Минфином во вторник.

"Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами в вопросе применения санкций, чтобы заставить российское правительство заплатить цену, но избежать негативного эффекта на других", — отмечается там.

США запретили физическим и юридическим лицам в своей юрисдикции с конца января 2018 года вести дела с российскими компаниями в глубоководных, арктических и сланцевых энергетических проектах, сообщило во вторник министерство финансов США.

С помощью санкций США призывают РФ соблюдать Минск-2, вывести войска из Крыма и прекратить "незаконную киберактивность", подытожил госдепартамент.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска. Москва также не раз заявляла, что не является субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе, а разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.