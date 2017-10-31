Минобороны России: осквернение могил советских воинов в Польше уменьшилось

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Число случаев вандализма по отношению к советским воинским захоронениям в Польше в 2017 году сократилось более чем на треть, сообщил начальник управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества, генерал-майор запаса Владимир Попов.
"В 2017 году даже в Польше число случаев вандализма сократилось более чем на треть (в первом полугодии 2016 года — 8, за тот же период 2017 года — 5)", — сказано в статье за подписью Попова, опубликованной в номере "Военно-исторического журнала" за ноябрь.
В публикации отмечено, что вопрос проявления актов вандализма в отношении российских воинских захоронений остается на сегодняшний день проблемным.
Он также отметил, что в пяти из восьми стран пребывания представительств Минобороны России фактов вандализма в 2016 году не зафиксировано вообще, в Словакии последствия единственного нарушения по отношению к российскому воинскому мемориалу были устранены в считанные дни, российской стороне принесены официальные извинения.
По словам Попова, по всем фактам вандализма российскими посольствами направлены официальные ноты в государственные и общественные органы соответствующих стран.
Российские воинские захоронения находятся на территории 53 стран мира. Задачи увековечения памяти погибших при защите Отечества в восьми иностранных государствах — Венгрии, Германии, Китае, Польше, Румынии, Словакии, США и Чехии — реализуются представительствами Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом, выполняющими свои задачи при посольствах РФ. Их статус урегулирован соглашением между Минобороны и МИД России.