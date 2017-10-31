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Минобороны России: осквернение могил советских воинов в Польше уменьшилось

Сюжет:
Снос памятников советским воинам в Польше (43)
22:5531.10.2017
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкСкульптурная композиция на кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве. Архивное фотоСкульптурная композиция на кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Число случаев вандализма по отношению к советским воинским захоронениям в Польше в 2017 году сократилось более чем на треть, сообщил начальник управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества, генерал-майор запаса Владимир Попов.

Скульптурная композиция на кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В Польше вступает в силу закон, позволяющий сносить советские памятники
В работе российского военного ведомства по увековечению памяти погибших при защите Отечества особое место занимает военно-мемориальная деятельность за рубежом, поскольку на территории иностранных государств находится почти 12 тысяч воинских захоронений периода Великой Отечественной войны: на территории государств СНГ – 6,4 тысячи, стран дальнего зарубежья – 5,6 тысячи. В них погребены свыше 4 миллионов советских воинов, более 3 миллионов из них — неизвестные.

"В 2017 году даже в Польше число случаев вандализма сократилось более чем на треть (в первом полугодии 2016 года — 8, за тот же период 2017 года — 5)", — сказано в статье за подписью Попова, опубликованной в номере "Военно-исторического журнала" за ноябрь.

В публикации отмечено, что вопрос проявления актов вандализма в отношении российских воинских захоронений остается на сегодняшний день проблемным.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 12 октября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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В России призвали Польшу чтить памятники советским солдатам
"Тем не менее, несмотря на нагнетание антироссийских настроений, в европейских странах, где функционируют представительства, в 2016 году удалось затормозить этот негативный процесс. Так, в 2015 году было совершено 53 акта вандализма, в 2016 году — 26. В первом полугодии 2017 года общее количество случаев вандализма по отношению к российским воинским мемориалам также сократилось на 20% (на 1 июля 2016 года — 10, на 1 июля 2017 года — 8)", — подчеркнул автор статьи.

Он также отметил, что в пяти из восьми стран пребывания представительств Минобороны России фактов вандализма в 2016 году не зафиксировано вообще, в Словакии последствия единственного нарушения по отношению к российскому воинскому мемориалу были устранены в считанные дни, российской стороне принесены официальные извинения.

По словам Попова, по всем фактам вандализма российскими посольствами направлены официальные ноты в государственные и общественные органы соответствующих стран.

Солдаты вооруженных сил Польши у памятника советским воинам в Варшаве
© AP Photo / Alik Keplicz
Мнение: наш ответ на снос памятников в Польше – вещь очень деликатная
"Последствия оперативно устраняются местными органами власти, за исключением случаев сноса пяти памятников, установленных вне мест захоронения, в Польше. Подобное отношение варшавских властей вызывает все большую тревогу", — написал Попов.

Российские воинские захоронения находятся на территории 53 стран мира. Задачи увековечения памяти погибших при защите Отечества в восьми иностранных государствах — Венгрии, Германии, Китае, Польше, Румынии, Словакии, США и Чехии — реализуются представительствами Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом, выполняющими свои задачи при посольствах РФ. Их статус урегулирован соглашением между Минобороны и МИД России.

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