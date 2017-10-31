Опубликовано видео задержания сына Авакова

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Появилось видео задержания сына министра внутренних дел Украины Александра Авакова спецназовцами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Ролик размещен на Youtube.
Ранее днем стало известно, что НАБУ задержало сына Авакова по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки рюкзаков для министерства в 2015 году. В министерстве внутренних дел Украины это дело сочли политическим и направленным на дискредитацию главы ведомства и его семьи. Сам Арсен Аваков выразил уверенность, что на него хотят оказать давление. Он добавил, что его сын невиновен и докажет это в суде.
Скандал вокруг главы МВД Украины и его семьи разгорелся в феврале 2016 года после того, как на Youtube появилась видеозапись разговора о закупке рюкзаков для министерства между людьми, похожими на Александра Авакова и Сергея Чеботаря (в феврале 2016 года занимал пост замглавы МВД — Прим. ред.). В СМИ появились предположения, что речь может идти о закупке у фиктивной фирмы. Глава МВД, в свою очередь, заявил, что тендерная процедура, якобы свидетельствующая о наличии коррупционных схем в ведомстве, в действительности была прозрачной.