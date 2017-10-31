Опубликовано видео задержания сына Авакова

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Появилось видео задержания сына министра внутренних дел Украины Александра Авакова спецназовцами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Ролик размещен на Youtube.

На видеозаписи видно, как Авакова-младшего в сопровождении силовиков НАБУ вывели из подъезда жилого дома и посадили в микроавтобус.

Ранее днем стало известно, что НАБУ задержало сына Авакова по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки рюкзаков для министерства в 2015 году. В министерстве внутренних дел Украины это дело сочли политическим и направленным на дискредитацию главы ведомства и его семьи. Сам Арсен Аваков выразил уверенность, что на него хотят оказать давление. Он добавил, что его сын невиновен и докажет это в суде.

Скандал вокруг главы МВД Украины и его семьи разгорелся в феврале 2016 года после того, как на Youtube появилась видеозапись разговора о закупке рюкзаков для министерства между людьми, похожими на Александра Авакова и Сергея Чеботаря (в феврале 2016 года занимал пост замглавы МВД — Прим. ред.). В СМИ появились предположения, что речь может идти о закупке у фиктивной фирмы. Глава МВД, в свою очередь, заявил, что тендерная процедура, якобы свидетельствующая о наличии коррупционных схем в ведомстве, в действительности была прозрачной.