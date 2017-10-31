В Эквадоре произошла массовая гибель людей от потребления метанола

МЕХИКО, 31 окт — РИА Новости. Массовая гибель людей произошла в Эквадоре из-за употребления поддельного алкоголя на основе метилового спирта (метанола), сообщает министерство здравоохранения южноамериканской страны.

По последним данным ведомства, уже погибли 16 человек, общее число обратившихся за помощью на 30 октября составило 62 человека.

"Сейчас министерство общественного здравоохранения с другими учреждениями и при помощи агентства по регулированию, контролю и санитарному надзору проводит необходимые контрольные действия, чтобы не допустить дальнейшего распространения данного продукта среди граждан", — говорится в пресс-релизе Минздрава.

В 2011 году в Эквадоре уже погибли 25 человек от отравления поддельным алкоголем, содержащим метанол.

Метанол представляет собой бесцветную жидкость с запахом, подобным запаху этилового спирта. Используется главным образом в производстве формальдегида и различных эфиров для нужд химической промышленности.

Является сильным ядом, действующим на нервную и сосудистую системы организма. Прием внутрь 5-10 миллилитров метанола приводит к тяжелому отравлению, а употребление 30 и более миллилитров влечет за собой летальный исход.