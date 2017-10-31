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Партия Авакова считает дело против его сына политическим

Сюжет:
Ситуация на Украине. Октябрь 2017 (509)
21:5531.10.2017
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© РИА Новости / Алексей ВовкАкция с требованием отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Архивное фотоАкция с требованием отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Вовк

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости. Украинская партия "Народный фронт" считает дело против сына одного из своих лидеров, главы МВД Украины Арсена Авакова политическим и просит послов стран "Большой семерки" дать оценку действиям Национального антикоррупционного бюро Украины, говорится в заявлении партии, опубликованном во вторник в Facebook.

Глава МВД Украины Арсен Аваков. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Аваков заявил, что его сын непричастен к коррупции

Во вторник Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о задержании бывшего замглавы МВД и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки министерством рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных был сын главы МВД Арсена Авакова — Александр. В МВД назвали дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. По данным СМИ, сыну Авакова уже предъявили подозрение, суд в Киеве в среду может рассмотреть ходатайство правоохранителей об избрании сыну Авакова меры пресечения.

"Сегодняшнее политическое шоу с задержанием сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и двух других лиц не имеет ничего общего ни с борьбой с коррупцией, ни с правом… Мы расцениваем это действие как политическое давление на министра персонально и национальную полицию в целом, на политическую партию "Народный фронт" и фракцию этой партии", — говорится в сообщении.

В партии сообщили, что "так называемая антикоррупционная борьба превратилась на борьбу за власть, борьбу за проведение досрочных выборов, на борьбу за формирование политических проектов под эгидой антикоррупционных органов".

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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В Раде предложили отстранить Авакова от должности главы МВД

Вместе с тем, "Народный фронт" обратился к послам стран "Большой семерки" с призывом дать оценку деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины.

"Мы обращаемся лично к заместителю генпрокурора, председателю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому, директора НАБУ Артему Сытнику, к послам стран "Большой семерки", с которыми мы совместно создавали эти антикоррупционные органы, раз и навсегда поставит точку в политической мотивации деятельности антикоррупционных органов", — говорится в заявлении.

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