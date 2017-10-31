Партия Авакова считает дело против его сына политическим

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости. Украинская партия "Народный фронт" считает дело против сына одного из своих лидеров, главы МВД Украины Арсена Авакова политическим и просит послов стран "Большой семерки" дать оценку действиям Национального антикоррупционного бюро Украины, говорится в заявлении партии, опубликованном во вторник в Facebook.

Во вторник Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о задержании бывшего замглавы МВД и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки министерством рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных был сын главы МВД Арсена Авакова — Александр. В МВД назвали дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. По данным СМИ, сыну Авакова уже предъявили подозрение, суд в Киеве в среду может рассмотреть ходатайство правоохранителей об избрании сыну Авакова меры пресечения.

"Сегодняшнее политическое шоу с задержанием сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и двух других лиц не имеет ничего общего ни с борьбой с коррупцией, ни с правом… Мы расцениваем это действие как политическое давление на министра персонально и национальную полицию в целом, на политическую партию "Народный фронт" и фракцию этой партии", — говорится в сообщении.

В партии сообщили, что "так называемая антикоррупционная борьба превратилась на борьбу за власть, борьбу за проведение досрочных выборов, на борьбу за формирование политических проектов под эгидой антикоррупционных органов".

Вместе с тем, "Народный фронт" обратился к послам стран "Большой семерки" с призывом дать оценку деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины.

"Мы обращаемся лично к заместителю генпрокурора, председателю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому, директора НАБУ Артему Сытнику, к послам стран "Большой семерки", с которыми мы совместно создавали эти антикоррупционные органы, раз и навсегда поставит точку в политической мотивации деятельности антикоррупционных органов", — говорится в заявлении.