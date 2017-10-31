Задержанный сын Авакова заночует в изоляторе

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости. Сын главы МВД Украины Александр Аваков, которого подозревают в присвоении и растрате госсредств, после вручения ему подозрения будет ночевать в изоляторе временного содержания, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на адвоката сына Авакова Андрея Федура.
По словам адвоката, Александр Аваков "сейчас находится в изоляторе временного содержания, где и заночует, и подозрение ему уже вручили".
"Подозрение, по моему мнению, абсолютно необоснованно. Завтра, думаю, будет суд, и вы сможете убедиться в этом сами", — сказал Федур изданию.
Однако время и место заседания по избранию меры пресечения адвокат называть пока отказался.
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