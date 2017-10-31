Задержанный сын Авакова заночует в изоляторе

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости. Сын главы МВД Украины Александр Аваков, которого подозревают в присвоении и растрате госсредств, после вручения ему подозрения будет ночевать в изоляторе временного содержания, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на адвоката сына Авакова Андрея Федура.

Во вторник Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о задержании бывшего замминистра внутренних дел и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных был сын главы МВД Арсена Авакова. В МВД назвали это дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Аваков выразил уверенность, что его сын в суде докажет свою невиновность. По данным СМИ, суд в Киеве в среду может рассмотреть ходатайство правоохранителей об избрании сыну Авакова меры пресечения.

По словам адвоката, Александр Аваков "сейчас находится в изоляторе временного содержания, где и заночует, и подозрение ему уже вручили".

"Подозрение, по моему мнению, абсолютно необоснованно. Завтра, думаю, будет суд, и вы сможете убедиться в этом сами", — сказал Федур изданию.

Однако время и место заседания по избранию меры пресечения адвокат называть пока отказался.

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