Пучдемона и бывших членов женералитета вызвали в суд для дачи показаний

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (339)

БАРСЕЛОНА, 31 окт – РИА Новости. Бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон и другие бывшие члены женералитата вызваны в суд 2 и 3 ноября для дачи показаний.

Национальная судебная палата Испании приняла к рассмотрению иск в отношении бывших членов правительства Каталонии. Судья Национальной судебной палаты Испании Кармен Ламела вызвала для дачи показаний бывшего председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и других бывших членов его правительства – всего 14 человек — 2 и 3 ноября, в 09.00 (11.00 мск), говорится в документе суда.

Накануне генеральная прокуратура Испании подала иски против бывшего руководства Каталонии, они обвиняются в призыве к восстанию, мятеже и растратах государственных средств. В отношении 14 бывших членов женералитета иски поданы в Национальную судебную палату, так как они уже отстранены от своих должностей.

Кроме того, Кармен Ламела установила залог в размере 6,2 миллиона евро – в случае если он не будет внесен, счета политиков подвергнутся блокировке. Ранее эта цифра фигурировала в иске генпрокуратуры, которая считает, что в такую сумму обошлось проведение референдума о независимости Каталонии, признанного незаконным Конституционным судом страны.

Согласно испанскому законодательству, максимальное наказание за призыв к восстанию — до 30 лет тюремного заключения.