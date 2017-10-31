Арестовали и признали банкротом: Игоря Бакая обвиняют в мошенничестве

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Бывшего главу украинской компании "Нафтогаз" Игоря Бакая задержали в Москве по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

О задержании Бакая, его бухгалтера и помощника ранее сообщил телеканал 1 + 1 со ссылкой на источники. По их данным, бывшего главу "Нафтогаза" обвиняли в том, что он обманным путем завладел финансами других лиц. Двое задержанных вместе с Бакаем были вскоре освобождены.

Позднее Таганский суд Москвы принял решение арестовать бывшего украинского чиновника. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юлия Сухиева. "Бакай находится в статусе обвиняемого", —заявила она.

Хищение 630 миллионов

Дело против Бакая возбуждено по статье "Мошенничество в особо крупном размере", фабула официально не разглашается. Экс-главе "Нафтогаза" грозит до 10 лет тюремного заключения.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, задержанного в Москве "учредителя компании" подозревают в хищении 630 миллионов рублей у одного из горно-металлургических холдингов. Бизнесмен занял у компании деньги и "распорядился ими по своему усмотрению", не выполнив обязательства по погашению займа.

Источник в правоохранительных органах подтвердил РИА Новости, что речь идет о Бакае и добавил, что тот похитил деньги у холдинга "Металлоинвест", принадлежащего Алишеру Усманову.

Банкротство Бакая

Согласно данным базы Арбитражного суда Москвы, Игоря Бакая и его супругу признали банкротами по заявлению кредитора в лице ПАО АКБ "Связь-Банк". Выяснилось, что задолженность бизнесмена перед различными компаниями достигает 1,5 миллиарда рублей.

"Нам Бакай тоже ничего не вернул", — заявил юрист Владислав Сайфуллин, представляющий компанию "Мартуна Холдингз Лимитед" (учередитель компании ООО "Зодчий" — ред.), которая пыталась взыскать долги с Бакая через московские суды.

Экс-глава "Нафтогаза " также задолжал более 850 миллионов рублей компании Rodcroft Limited. Кроме того, среди его кредиторов значатся АКБ "Приморье", ООО "Автоломбард Национальный кредит" и другие.

Злоупотребление полномочиями

Весной 2005 года на Украине Бакая обвинили в превышении и злоупотреблении служебными полномочиями, незаконном отчуждении принадлежавшей государству недвижимости. Бакай свою причастность к преступлениям категорически отрицал. Позже он получил гражданство России.

Экс-глава "Нафтогаза" числился в розыске Интерпола, однако в 2006 и 2007 годах украинские суды двух инстанций избавили его от уголовного преследования.

Игорь Бакай с 1998 по 2000 год возглавлял Национальную акционерную компанию "Нафтогаз Украины" в период с октября 2003 по декабрь 2004 года руководил Госуправлением делами Украины. С 1997 до 2000 года он был советником президента страны, а в 1998 году избирался в Верховную раду.