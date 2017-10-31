Ляшко заявил, что Порошенко хочет дискредитировать главу МВД Украины

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко считает, что за задержанием сына главы МВД Украины стоит президент Украины, который хочет монополизировать свое влияние на силовые структуры и дискредитировать министра.

Во вторник Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о задержании бывшего замглавы МВД и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки министерством рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных был сын главы МВД Арсена Авакова — Александр. В МВД назвали дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. По данным СМИ, сыну Авакова уже предъявили подозрение, суд в Киеве в среду может рассмотреть ходатайство правоохранителей об избрании сыну Авакова меры пресечения.

"Взятие в заложники сына Арсена Авакова — это не борьба с коррупцией, а борьба за власть. Президент Порошенко пытается монополизировать свое влияние на силовые структуры, поэтому для него важно дискредитировать и сбить независимого министра", — написал Ляшко в Facebook.

"В этой игре ему помогает полностью контролируемый глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий, который незаслуженно получил от Порошенко генеральские погоны и звание заслуженного юриста и превратил САП в орудие политической борьбы", — считает политик.