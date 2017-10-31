Представитель ВС Израиля назвал цель операции на границе с сектором Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 окт – РИА Новости. Официальный представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус назвал целью операции на границе с сектором Газа уничтожение "террористического туннеля", а не массовую ликвидацию палестинских боевиков, большинство из которых, по его данным, погибли не от взрыва, а при проведении спасательных работ.
"Если вы спросите, что было важнее – убить как можно больше террористов или уничтожить туннель и связанную с ним инфраструктуру, то ответом будет "разрушить, нейтрализовать, вывести из строя туннель". Это было целью нашей операции", — сказал РИА Новости офицер.
"Если бы мы хотели убить много террористов, то могли бы это сделать где угодно. Мы можем убить большое число террористов в Газе в любое время. У нас есть для этого разведданные и прочие возможности", — добавил он, комментируя версию местных СМИ о том, что военные специально ждали, когда в туннеле соберется как можно больше боевиков.
"Как только мы на основании наших разведданных поняли, что туннель вышел из сектора Газа в Израиль, что террористы нарушают израильский суверенитет, мы начали подбирать конкретное время для нейтрализации туннеля с тем, чтобы он более не представлял угрозы для мирных жителей", — сказал Конрикус.
Звучащие с палестинской стороны обвинения в применении "неконвенционального оружия" он назвал "фабрикацией и ложью".
"Мы использовали только конвенциональные взрывчатые вещества. Мы не применяли газ или что-то подобное", — говорит офицер.
Он добавил, что, по израильским сведениям, непосредственно при взрыве погибла меньшая часть боевиков, остальные пострадали в ходе спасательных работ.
Он повторил, что Израиль не заинтересован в эскалации напряженности на своих южных рубежах, но готов к любым сценариям развития событий.
В Израиле считают туннели главным оружием в арсенале группировок сектора Газа, наряду с тысячами имеющихся у них ракет. В ходе последней кампании, пришедшейся на лето-осень 2014 года, армия уничтожила три десятка подземных ходов, прорытых боевиками для вторжения в Израиль или ведения военных действий в приграничных районах анклава.