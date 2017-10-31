Представитель ВС Израиля назвал цель операции на границе с сектором Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 окт – РИА Новости. Официальный представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус назвал целью операции на границе с сектором Газа уничтожение "террористического туннеля", а не массовую ликвидацию палестинских боевиков, большинство из которых, по его данным, погибли не от взрыва, а при проведении спасательных работ.

Один из самых кровопролитных инцидентов за последние три года стоил жизни по меньшей мере девяти боевикам из правящего в анклаве движения ХАМАС и союзного ему "Исламского джихада", которые пригрозили не оставить без ответа действия израильтян, обнаруживших и взорвавших трансграничный подземный ход.

"Если вы спросите, что было важнее – убить как можно больше террористов или уничтожить туннель и связанную с ним инфраструктуру, то ответом будет "разрушить, нейтрализовать, вывести из строя туннель". Это было целью нашей операции", — сказал РИА Новости офицер.

"Если бы мы хотели убить много террористов, то могли бы это сделать где угодно. Мы можем убить большое число террористов в Газе в любое время. У нас есть для этого разведданные и прочие возможности", — добавил он, комментируя версию местных СМИ о том, что военные специально ждали, когда в туннеле соберется как можно больше боевиков.

Вчерашнюю операцию, которая угрожает перемирию, действующему с осени 2014 года, собеседник агентства назвал "точечной и оборонительной". Он добавил, что решение о подрыве было принято после того, как туннель пересек границу, создав опасность скрытного проникновения палестинских боевиков в Израиль.

"Как только мы на основании наших разведданных поняли, что туннель вышел из сектора Газа в Израиль, что террористы нарушают израильский суверенитет, мы начали подбирать конкретное время для нейтрализации туннеля с тем, чтобы он более не представлял угрозы для мирных жителей", — сказал Конрикус.

Звучащие с палестинской стороны обвинения в применении "неконвенционального оружия" он назвал "фабрикацией и ложью".

"Мы использовали только конвенциональные взрывчатые вещества. Мы не применяли газ или что-то подобное", — говорит офицер.

Он добавил, что, по израильским сведениям, непосредственно при взрыве погибла меньшая часть боевиков, остальные пострадали в ходе спасательных работ.

"По нашим разведданным, большинство из тех террористов, которые нашли свою смерть в туннеле, погибли уже после того, как мы произвели подрыв. Похоже, что они пытались прийти на помощь, вытащить (своих соратников – ред.). Туннель – всегда опасное место, и ситуация становится еще более экстремальной, когда сооружение нестабильно и подверглось воздействию взрывчатых веществ", — сказал Конрикус.

Он повторил, что Израиль не заинтересован в эскалации напряженности на своих южных рубежах, но готов к любым сценариям развития событий.

В Израиле считают туннели главным оружием в арсенале группировок сектора Газа, наряду с тысячами имеющихся у них ракет. В ходе последней кампании, пришедшейся на лето-осень 2014 года, армия уничтожила три десятка подземных ходов, прорытых боевиками для вторжения в Израиль или ведения военных действий в приграничных районах анклава.