Независимая Каталония не будет признана в Европе, заявил глава МИД Франции

НЬЮ-ЙОРК, 31 окт — РИА Новости. Каталония, в случае отделения от Испании, не будет признаваться в Европе, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Независимая Каталония не будет признаваться Европой", — сказал Ле Дриан во время выступления в совете по международным делам, отвечая на вопрос о возможности принятия независимой Каталонии в Европейский союз.

Каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости региона. За проголосовали 70 депутатов, при том что в законодательном органе 135 народных представителей. При этом резолюция не была опубликована ни в официальном бюллетене парламента Каталонии, ни в официальном бюллетене правительства автономии. По закону в бюллетенях должны публиковаться все документы для их вступления в силу.

Сенат Испании 27 октября утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.\