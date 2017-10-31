Депутат Рады предложил отстранить Авакова от должности главы МВД

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Батькивщина" Игорь Луценко считает, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков должен быть отстранен от должности на время расследования дела, в рамках которого задержан его сын.

Во вторник Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о задержании бывшего замминистра внутренних дел и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных был сын Авакова Александр. В МВД назвали это дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Аваков выразил уверенность, что его сын в суде докажет свою невиновность. По данным СМИ, суд в Киеве в среду может рассмотреть ходатайство правоохранителей об избрании сыну Авакова меры пресечения.

"Аваков на время расследования должен быть отстранен от должности. Лучше по собственной инициативе", — написал Луценко в Facebook.

Глава МВД оказался в центре скандала в феврале 2016 года. На Youtube появилась видеозапись якобы разговора о закупке рюкзаков для МВД между людьми, похожими на Александра Авакова и Сергея Чеботаря (тогда заместитель главы МВД). Как предположили СМИ, речь может идти о коррупции — МВД якобы закупило рюкзаки у фиктивной фирмы. Аваков заявил, что тендерная процедура при закупке рюкзаков для правоохранительного ведомства, якобы свидетельствующая о наличии коррупционных схем в МВД, была прозрачной.