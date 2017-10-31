Независимость Каталонии: а так ли она нужна?

БАРСЕЛОНА, 31 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Решение Конституционного суда Испании о приостановлении действия резолюции о независимости Каталонии верное, автономный регион пока не готов к самостоятельности, считают опрошенные РИА Новости жители Барселоны.
Иммигрантам независимость не нужна
"Я работаю и за новостями не успеваю следить, о решении суда не слышал. Но хорошо, если приостановили — независимость нам не нужна", — рассказал РИА Новости официант из Пакистана, живущий в Барселоне уже почти 20 лет.
Пожилой водитель такси считает, что время для независимости Каталонии ещё не пришло. "Народ разделён, и единого мнения нет. Должно пройти ещё какое-то время, чтобы консенсус был достигнут хотя бы внутри Каталонии, а уже потом надо договариваться с Мадридом", — считает собеседник агентства.
Своя рубашка ближе к телу
Девушка Лурия каждый день ездит в Барселону из крошечного посёлка с населением 150 человек в пригороде. Она голосовала за независимость на референдуме 1 октября, но признается, что "это все театр".
На предстоящих в декабре выборах она намерена поддержать партию CUP ("Вместе за народное единство"), выступающую за независимость Каталонии. Однако пока партия не подтвердила, что будет представлена на выборах. Девушка надеется, что в случае провозглашения независимости она сможет решить свои проблемы, а пока ее зарплата составляет всего 560 евро, и она не может себе позволить жить в Барселоне — все деньги уйдут на аренду жилья.
Спокойная жизнь
Высокопоставленный представитель правительства Испании, приехавший в Барселону, обратил внимание иностранных журналистов на обстановку в столице Каталонии.
Город действительно живет привычной размеренной жизнью. Люди сидят на террасах кафе, ходят по магазинам, ездят на работу. О несостоявшемся отделении Каталонии от Испании напоминают вывешенные в окнах домов и балконах эстелады — неофициальные флаги независимой Каталонии.
Но и официальных флагов сообщества Каталония становится все больше, на улицах уже чаще можно услышать песню популярную уже несколько десятилетий песню Viva Espana ("Да здравствует Испания").
Каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости автономного сообщества от Испании. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, и о роспуске парламента автономного сообщества.
Автономное сообщество не раз провозглашало свою независимость. Самый короткий период независимости, провозглашённый в 1934 году Луисом Компанисом, продлился всего 10 часов.