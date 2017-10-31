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Независимость Каталонии: а так ли она нужна?

Сюжет:
Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (337)
20:1931.10.2017
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© AP Photo / Emilio MorenattiУчастники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017
© AP Photo / Emilio Morenatti

БАРСЕЛОНА, 31 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Решение Конституционного суда Испании о приостановлении действия резолюции о независимости Каталонии верное, автономный регион пока не готов к самостоятельности, считают опрошенные РИА Новости жители Барселоны.

Испанский и каталонский флаги развеваются над зданием женералитета в Барселоне. Архивное фото
© AFP 2017 / Pierre-Philippe Marcou
Двоевластие или независимость: что теперь ждет Каталонию
Конституционный суд Испании во вторник приостановил действие резолюции о независимости Каталонии, в одностороннем порядке провозглашенной парламентом автономного сообщества на прошлой неделе. В свою очередь, отстраненный Мадридом экс-глава правительства (женералитета) Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что прийти к решению с властями страны по вопросу референдума в текущих условиях невозможно. Он также подчеркнул, что назначенные центральным правительством на 21 декабря выборы являются "вызовом", который Каталония "принимает".

Иммигрантам независимость не нужна

"Я работаю и за новостями не успеваю следить, о решении суда не слышал. Но хорошо, если приостановили — независимость нам не нужна", — рассказал РИА Новости официант из Пакистана, живущий в Барселоне уже почти 20 лет.

Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Опрос показал рост числа сторонников независимости на выборах в Каталонии
По его словам, "Испания — государство, а Каталония — всего лишь провинция". "Отделение будет невыгодно со всех точек зрения, прежде всего — экономической. Нам, иммигрантам, это вообще не нужно — мы не знаем, на каких основаниях сможем жить здесь. А таких, как я, тут много", — добавил он.

Пожилой водитель такси считает, что время для независимости Каталонии ещё не пришло. "Народ разделён, и единого мнения нет. Должно пройти ещё какое-то время, чтобы консенсус был достигнут хотя бы внутри Каталонии, а уже потом надо договариваться с Мадридом", — считает собеседник агентства.

Своя рубашка ближе к телу

Девушка Лурия каждый день ездит в Барселону из крошечного посёлка с населением 150 человек в пригороде. Она голосовала за независимость на референдуме 1 октября, но признается, что "это все театр".

Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Власти Испании: независимость Каталонии надо отстаивать в рамках закона
"Мой брат — мэр нашего посёлка. И мы все ходили на референдум и голосовали за независимость. Но это не значит, что я действительно ее хочу. Пожалуй, я хочу, чтобы обратили внимание на мои проблемы, чтобы их начали решать. Нам нужны перемены", — говорит она.

На предстоящих в декабре выборах она намерена поддержать партию CUP ("Вместе за народное единство"), выступающую за независимость Каталонии. Однако пока партия не подтвердила, что будет представлена на выборах. Девушка надеется, что в случае провозглашения независимости она сможет решить свои проблемы, а пока ее зарплата составляет всего 560 евро, и она не может себе позволить жить в Барселоне — все деньги уйдут на аренду жилья.

Спокойная жизнь

Высокопоставленный представитель правительства Испании, приехавший в Барселону, обратил внимание иностранных журналистов на обстановку в столице Каталонии.

Баннер Игра престолов в Каталонии. 31 октября 2017
© РИА Новости / Виктория Иванова
"Игра престолов" в жизни и на экране: для каталонцев зима близко
"Вы же сами видите, как спокойно сейчас здесь", — сказал он.

Город действительно живет привычной размеренной жизнью. Люди сидят на террасах кафе, ходят по магазинам, ездят на работу. О несостоявшемся отделении Каталонии от Испании напоминают вывешенные в окнах домов и балконах эстелады — неофициальные флаги независимой Каталонии.

Но и официальных флагов сообщества Каталония становится все больше, на улицах уже чаще можно услышать песню популярную уже несколько десятилетий песню Viva Espana ("Да здравствует Испания").

Заседание парламента Каталонии. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Бойков
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Конституционный суд Испании отменил резолюцию о независимости Каталонии
То, что сторонников сохранения Каталонии в составе Испании все же не так мало, как представляли многие СМИ, было понятно уже в воскресенье, когда на митинг противников независимости в Барселоне вышли, по подсчётам организаторов до 1,1 миллиона человек.

Каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости автономного сообщества от Испании. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, и о роспуске парламента автономного сообщества.

Заседание парламента Каталонии, на котором депутаты проголосовали за независимость от Испании. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Бойков
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Верховный суд Испании принял иск против парламента Каталонии
Генеральная прокуратура Испании подала в понедельник судебные иски против бывшего руководства Каталонии, они обвиняются в мятеже, призыве к изменению государственного строя и растрате государственных средств. Конституционный суд Испании 31 октября приостановил действие резолюции о независимости Каталонии.

Автономное сообщество не раз провозглашало свою независимость. Самый короткий период независимости, провозглашённый в 1934 году Луисом Компанисом, продлился всего 10 часов.

Красная тряпка независимости
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Красная тряпка независимости
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