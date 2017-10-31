В ДНР заявили, что наблюдатели СЦКК попали под обстрел силовиков

ДОНЕЦК, 31 окт — РИА Новости. Группа наблюдателей Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня, в которую входят российские офицеры, оказалась в зоне обстрела на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам представитель ДНР в СЦКК.

"Наблюдательная группа в населенном пункте Безыменное снова оказалась под обстрелом со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины). В 18.15 (мск) наблюдательная группа СЦКК в полном составе была вынуждена спуститься в подвал. На данный момент обстрел продолжается. Представители Вооруженных Сил РФ и ДНР в СЦКК запросили режим тишины на 18.40 (мск)", — сказал представитель ДНР.

Как уточнил РИА Новости представитель ДНР в СЦКК, "группа состоит из представителей ВС РФ, ДНР и ВСУ, в настоящее время все офицеры спустились в укрытие".