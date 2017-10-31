Четыре истребителя ВВС Великобритании прибыли на учения в Эстонию

ТАЛЛИН, 31 окт — РИА Новости. Четыре истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании во вторник прибыли на авиабазу Эмари под Таллином для отработки в воздушном пространстве республики совместных действий с наземными войсками, сообщил Главный штаб эстонских Сил обороны.

"Главной целью учений, которые продлятся до пятницы, будет отработка взаимодействия авиационного подразделения с базирующимися в Эстонии сухопутными подразделениями НАТО", — сказал и. о. начальника штаба ВВС Эстонии полковник Рииво Валге.

Особое внимание в ходе учений будет уделено действиям наводчиков и корректировщиков огня. Кроме эстонских и британских специалистов, в маневрах принимают участие наводчики и корректировщики огня из Латвии и Словении.

"Истребители Eurofighter Typhoon дадут хорошую возможность союзникам-корректировщикам огня потренироваться в Эстонии во взаимодействии с воздушными и наземными войсками. Кроме того, британские пилоты получат опыт действий в сложных природных условиях", — заявил командир батальона НАТО полковник Джайлс Харрис.

В ходе учений британские истребители также совершат тренировочные полеты над территорией Эстонии на низких высотах.

В соответствии с решением Варшавского саммита НАТО с апреля этого года в эстонском военном городке Тапа дислоцируется международный батальон Североатлантического альянса. Батальон НАТО возглавляет Великобритания.

В составе батальона — 1,2 тысячи военнослужащих. Великобритания предоставила более 800 военнослужащих, Франция — более 300 военных. Французских военных позднее сменит Дания, которая пришлет в Эстонию 200 военнослужащих.