Силовики выпустили 27 снарядов и мин по ДНР вечером во вторник

ДОНЕЦК, 31 окт — РИА Новости. Украинские силовики выпустили 27 мин и снарядов по населенным пунктам на юге ДНР во вторник вечером, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"31 октября ВСУ открыли огонь по населенным пунктам на юге ДНР из тяжелого вооружения, обстрел начался в 17.30 мск из населенного пункта Лебединское в направлении населенного пункта Саханка (населенный пункт на территории ДНР) было выпущено 11 мин калибром 120 мм. В 18.20 мск обстрел продолжился из населенного пункта Талаковка, выпущено 16 снарядов калибром 122 мм", — сообщил представитель ДНР в СЦКК.