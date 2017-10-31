Кандидат в премьеры и в подсудимые: кто сформирует кабмин в Чехии

ПРАГА, 31 окт – РИА Новости, Александр Куранов. Президент Чехии Милош Земан поручил во вторник формирование нового правительства лидеру победившего на парламентских выборах 20-21 октября движения ANO Андрею Бабишу.
Возглавляемое Бабишем центристское движение ANO убедительно выиграло выборы в нижнюю палату чешского парламента, набрав 29,64% голосов и в два с лишним раза опередив ближайших конкурентов.
Юноша с "серебряной ложкой во рту"
Предпринимателю и политику словацкого происхождения Андрею Бабишу 63 года. Он родился, как в таких случаях говорят, "с серебряной ложкой во рту", поскольку его отец работал в органах ООН и представлял Чехословакию на переговорах GATT. Юноше, учившемуся в Женеве и вдоволь поколесившему по странам Запада, был открыт путь на самое лакомое при социализме место работы – во внешнеторговые организации.
Накопив опыт и связи во время коротких и длительных командировок по странам Европы и Северной Африки, Бабиш вскоре после свергнувшей в 1989 году социализм "бархатной революции" начал развивать собственный бизнес. Принадлежащий ему агрохимический холдинг Agrofert ныне является крупнейшим в своей отрасли в странах Восточной Европы, в его состав входят более 200 фирм в шести странах, персонал которых насчитывает почти 20 тысяч человек. Кроме того, Бабиш владеет двумя общенациональными газетами Mladá fronta DNES и Lidové noviny и рядом иных СМИ. Общий размер капитала Бабиша журнал Forbes оценил в сентябре 2017 года в 4,1 миллиарда долларов (564-й по размеру богатства в мире).
Капитал помогает в политике
Главными целями ANO с самого начала были заявлены борьба с коррупцией и другими недостатками в общественной жизни страны. Движение противопоставляет себя традиционным партиям, которые, по мнению Бабиша, погрязли в политиканстве, оторвавшись от действительных нужд сограждан.
Во внешнеполитической сфере Бабиш выступает за усиление роли национальных политических институтов в ЕС и за ослабление роли Брюсселя, считает, что Чехии не надо спешить с переходом на евро, а в вопросе Крыма вторит президенту Земану, полагая присоединение полуострова к России уже свершившимся фактом и, соответственно, антироссийские санкции — бесполезными и требующими отмены.
Партии из-за Бабиша отказываются сотрудничать с движением ANO
В конце сентября 2017 года чешский парламент проголосовал за лишение лидера ANO депутатской неприкосновенности, после чего полиция начала расследование в отношении Бабиша из-за возможных допущенных им махинаций при получении на одну из своих фирм субсидии ЕС в размере 50 миллионов крон (около 2,3 миллиона долларов). По этому делу полиция выдвинула обвинения в отношении 11 человек, среди которых, помимо Бабиша и его заместителя по движению Ярослава Фолтынека, также жена Бабиша, его сын, дочь и зять.
В свою очередь, президент Земан заявил неделю назад, что расследование в отношении Бабиша — "это полицейская провокация". "Будь я депутатом от движения ANO, я голосовал бы против выдачи", — добавил Земан.
Уголовное преследование Бабиша напрямую сказалось на переговорах о создании правящей коалиции и нового правительства, поскольку политики из остальных партий не хотят иметь дело с "премьером-подследственным".
Не дают Бабишу расслабиться и дела давно минувших лет. В начале октября Конституционный суд Словакии из-за ошибок в делопроизводстве вернул краевому суду в Братиславе для нового рассмотрения вопрос о возможном сотрудничестве Бабиша с органами госбезопасности во время работы во внешнеторговых организациях при социализме, в котором его обвиняет словацкий Институт памяти народа.
Сам Бабиш отвергает все обвинения в свой адрес, называя их "политическим заказом" со стороны конкурентов из других партий.
Похвала и критика от президента
"Бабиш действительно не популист, он — прагматик", — заявил Земан, добавив, что было бы совсем неплохо, если бы Бабиш был похож в своей деятельности на президента США Дональда Трампа или экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, с которыми Бабиша связывает "увлечение" не только политикой, но и бизнесом.