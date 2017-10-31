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Кандидат в премьеры и в подсудимые: кто сформирует кабмин в Чехии

Сюжет:
Главное за 31 октября 2017 года (11)
19:1531.10.2017
(обновлено: 19:36 31.10.2017)
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© AFP 2017 / Michal CizekПрезидент Чехии Милош Земан и лидер движения ANO Андрей Бабиш. 31 октября 2017Президент Чехии Милош Земан и лидер движения ANO Андрей Бабиш. 31 октября 2017
© AFP 2017 / Michal Cizek

ПРАГА, 31 окт – РИА Новости, Александр Куранов. Президент Чехии Милош Земан поручил во вторник формирование нового правительства лидеру победившего на парламентских выборах 20-21 октября движения ANO Андрею Бабишу.

Парламентские выборы в Чехии. 20 октября 2017
© AP Photo / Petr David Josek
СМИ сообщили результаты парламентских выборов в Чехии

Возглавляемое Бабишем центристское движение ANO убедительно выиграло выборы в нижнюю палату чешского парламента, набрав 29,64% голосов и в два с лишним раза опередив ближайших конкурентов.

Юноша с "серебряной ложкой во рту"

Предпринимателю и политику словацкого происхождения Андрею Бабишу 63 года. Он родился, как в таких случаях говорят, "с серебряной ложкой во рту", поскольку его отец работал в органах ООН и представлял Чехословакию на переговорах GATT. Юноше, учившемуся в Женеве и вдоволь поколесившему по странам Запада, был открыт путь на самое лакомое при социализме место работы – во внешнеторговые организации.

Накопив опыт и связи во время коротких и длительных командировок по странам Европы и Северной Африки, Бабиш вскоре после свергнувшей в 1989 году социализм "бархатной революции" начал развивать собственный бизнес. Принадлежащий ему агрохимический холдинг Agrofert ныне является крупнейшим в своей отрасли в странах Восточной Европы, в его состав входят более 200 фирм в шести странах, персонал которых насчитывает почти 20 тысяч человек. Кроме того, Бабиш владеет двумя общенациональными газетами Mladá fronta DNES и Lidové noviny и рядом иных СМИ. Общий размер капитала Бабиша журнал Forbes оценил в сентябре 2017 года в 4,1 миллиарда долларов (564-й по размеру богатства в мире).

Капитал помогает в политике

Президент Чехии Милош Земан и его жена Ивана на избирательном участке в первый день голосования на выборах в Праге. 20 октября 2017
© AFP 2017 / Michal Cizek
Земан заявил о готовности назначить премьером Чехии миллиардера Бабиша
В 2011 году Бабиш основал политическое движение ANO, название которого расшифровывается как "Акция недовольных граждан". Для развития деятельности своего движения Бабиш выделил ему беспроцентный кредит, о возврате которого он не преминул напомнить соратникам сразу после успеха ANO на парламентских выборах 2017 года, которые принесли движению за 78 полученных парламентских мандатов, в пересчете с местной валюты, около 15 миллионов долларов.

Главными целями ANO с самого начала были заявлены борьба с коррупцией и другими недостатками в общественной жизни страны. Движение противопоставляет себя традиционным партиям, которые, по мнению Бабиша, погрязли в политиканстве, оторвавшись от действительных нужд сограждан.

Во внешнеполитической сфере Бабиш выступает за усиление роли национальных политических институтов в ЕС и за ослабление роли Брюсселя, считает, что Чехии не надо спешить с переходом на евро, а в вопросе Крыма вторит президенту Земану, полагая присоединение полуострова к России уже свершившимся фактом и, соответственно, антироссийские санкции — бесполезными и требующими отмены.

Лидер движения ANO Андрей Бабиш. Архивное фото
© AP Photo / Petr David Josek
Эксперт прокомментировал вероятное назначение Бабиша премьером Чехии
На парламентских выборах 2013 года движение ANO получило 18,65% голосов и 47 мест в 200-местной палате депутатов. В коалиционном правительстве премьера Богуслава Соботки движению было выделено шесть министерских постов, а сам Бабиш был назначен первым вице-премьером по экономике и главой минфина. В мае 2017 года по требованию премьера Бабиш был выведен из кабинета по подозрению в финансовых махинациях в собственном бизнесе и использовании принадлежащих ему СМИ в борьбе с политическими противниками.

Партии из-за Бабиша отказываются сотрудничать с движением ANO

В конце сентября 2017 года чешский парламент проголосовал за лишение лидера ANO депутатской неприкосновенности, после чего полиция начала расследование в отношении Бабиша из-за возможных допущенных им махинаций при получении на одну из своих фирм субсидии ЕС в размере 50 миллионов крон (около 2,3 миллиона долларов). По этому делу полиция выдвинула обвинения в отношении 11 человек, среди которых, помимо Бабиша и его заместителя по движению Ярослава Фолтынека, также жена Бабиша, его сын, дочь и зять.

Лидер партии Акция недовольных граждан (ANO) Андрей Бабиш. 20 октября 2017
© REUTERS / David W Cerny
То-то и АNО, или Как чехи на Меркель "чехать" хотели
В связи с получением Бабишем депутатского мандата по итогам новых парламентских выборов следствие по его делу остановлено. Однако лидеры всех партий и движений, кроме ANO, подтвердили уже после выборов, что их депутаты намерены голосовать за лишение Бабиша депутатской неприкосновенности в случае, если парламент получит от полиции соответствующее обращение.

В свою очередь, президент Земан заявил неделю назад, что расследование в отношении Бабиша — "это полицейская провокация". "Будь я депутатом от движения ANO, я голосовал бы против выдачи", — добавил Земан.

Уголовное преследование Бабиша напрямую сказалось на переговорах о создании правящей коалиции и нового правительства, поскольку политики из остальных партий не хотят иметь дело с "премьером-подследственным".

Лидер движения ANO Андрей Бабиш после встечи с президентом Чехии. 23 октября 2017
© AFP 2017 / Miachal Cizek
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"Я не популист, я прагматик, который хочет выполнять программу. Хочу составить такое правительство, с которым Чехии будет лучше. Если никто не хочет идти с нами в коалицию, то давайте говорить о правительстве меньшинства, в которое войдут эксперты и политики-эксперты и которое будет выполнять схожие пункты из программ всех партий. Мы постараемся убедить партии и парламент в квалификации тех людей, которых предложим", — заявил Бабиш после первой недели неуспешных переговоров с другими партиями.

Не дают Бабишу расслабиться и дела давно минувших лет. В начале октября Конституционный суд Словакии из-за ошибок в делопроизводстве вернул краевому суду в Братиславе для нового рассмотрения вопрос о возможном сотрудничестве Бабиша с органами госбезопасности во время работы во внешнеторговых организациях при социализме, в котором его обвиняет словацкий Институт памяти народа.

Сам Бабиш отвергает все обвинения в свой адрес, называя их "политическим заказом" со стороны конкурентов из других партий.

Похвала и критика от президента

Вид на Прагу со смотровой площадки. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Политологи дали прогноз по отношениям Москвы и Праги после выборов в Чехии
Характеризуя Бабиша в качестве номинанта на пост премьера, президент Земан отметил его огромную работоспособность, организаторский талант и умение быстро реагировать на изменения ситуации. К недостаткам победителя выборов глава Чехии отнес его недостаточную ориентацию во внешней политике. "Бабиш прекрасно владеет тремя языками, но слабо ориентируется в вопросах, связанных с ЕС, с НАТО, но главное — с нашим проникновением на восточные рынки, то есть в Китай, Россию и другие страны", — сказал Земан, добавив, что не разделяет предубеждения Бабиша против вступления Чехии в еврозону.

"Бабиш действительно не популист, он — прагматик", — заявил Земан, добавив, что было бы совсем неплохо, если бы Бабиш был похож в своей деятельности на президента США Дональда Трампа или экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, с которыми Бабиша связывает "увлечение" не только политикой, но и бизнесом.

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